Ateş Kuşları bomba gibi geliyor! İkinci sezon ilk tanıtımı nefes kesti
atv'nin Bozdağ Film imzalı, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam ilk kez atv ana haberde izleyici ile buluştu.
Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonundan ilk tanıtımı yayınlandı.
Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' için geri sayım başladı. Tanıtımda Gülayşe ve Kara'nın nikah masasına oturması ve Barbaros'un nikahı basması seyircide merakı arttırırken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü alırken, ikinci sezonda da en çok konuşulan dizi olacağını göstermiş oldu.
Yapımı Bozdağ Film'e, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Yıldız Aşanboğa'nın yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.
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