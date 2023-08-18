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Gönül Dağı 4. sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon 1. bölüm tarihi 2023 belli oldu mu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Gönül Dağı 4. sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon 1. bölüm tarihi 2023 belli oldu mu?

Gönül Dağı dizisi, 103. bölümü ile heyecanlı bir sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bıraktı. TRT 1 ekranlarında üç sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosu ile sıkça konuşuluyor. Gönül Dağı'nın yeni sezonuyla ilgili merak edilen sorular da gün geçtikçe artıyor. Peki Gönül Dağı 4. sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı dizisi, 103. bölümü ile heyecanlı bir sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bıraktı. TRT 1 ekranlarında üç sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosu ile sıkça konuşuluyor. Gönül Dağı'nın yeni sezonuyla ilgili merak edilen sorular da gün geçtikçe artıyor. Peki Gönül Dağı 4. sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

4. Sezon 104. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan 'Gönül Dağı' dizisinin 24 Ağustos'ta sete çıkmasının planlandığı iddia edildi.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ KONUSU

Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.

Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.

Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Hazal Çağlar

Nazlı Pınar Kaya

Ferdi Sancar

Ecem Özkaya

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