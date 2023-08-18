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atv’nin yeni dizisi Safir’in henüz yayına girmeden yurt dışı satışı gerçekleşti

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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atv’nin yeni dizisi Safir’in henüz yayına girmeden yurt dışı satışı gerçekleşti

atv’nin yeni sezona damga vuracak dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', henüz yayına girmeden ilgi çekti. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk yurt dışı satışını gerçekleşti.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncularıyla İsrail'li televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', tanıtımının yayınlanmasının ardından, henüz Türkiye'de yayına başlamadan Achla TV kanalına lisanslandı.

Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

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