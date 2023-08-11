Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu 2023? Yalı Çapkını Pelin diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONDA KADRO DEĞİŞİYOR!

Herkesin heyecanla beklediği Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.

Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremedi.