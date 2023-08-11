Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu 2023? Yalı Çapkını Pelin diziden ayrıldı mı?
"Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? , Diziden hangi isimler ayrılacak? İşte, cevabı...
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Heyecanlı biten sezon finali sonrası izleyiciler yeni sezonda yaşanacak olayları merak ediyor. Öte yandan, Pelin karakterine hayat veren Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı haberleri sosyal medyada gündem oldu. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon hakkında merak edilenler...
YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak sevilen dizinin 15 Ağustos gibi sete çıkması ve eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.
Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
YALI ÇAPKINI PELİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Yalı Çapkını Pelin'in diziden ayrılacağı yönünde iddialar izleyiciler tarafından merak konusu oluyordu.
Yeni sezon öncesi bomba ayrılık yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesi ekibe veda etti.
Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.
YALI ÇAPKINI YENİ SEZONDA KADRO DEĞİŞİYOR!
Herkesin heyecanla beklediği Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.
Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.
Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.
Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremedi.
DİZİYE KATILACAĞI KONUŞULAN İSİMLER
Öte yandan diziye yeni karakterler katılacak. Yalıya gelecek erkek torun karakteri için görüşmeler başladı
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.
Halis Ağa'nın kızı Nükhet rolü için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu Binnur Kaya oldu.
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