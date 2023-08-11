Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Elenen yarışmacı...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 11 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 11 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi...
Gelinim Mutfakta puan durumu 2023 izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 11 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
11 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 237. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı. Yarışmadan elenen gelin ve kaynana belli olduğunda haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 AĞUSTOS 2023
Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. 10 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyle:
Tuğba: 20
Melike: 12
Elif: 10
Ayşegül: 6
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- Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Elenen yarışmacı...
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