Gelinim Mutfakta 10 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 10 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 10 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi...
Gelinim Mutfakta puan durumu 2023 izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 10 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
10 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün birincisi ve puan durumu birazdan haberimizde yer alacaktır.
ELİF:
MELİKE:
TUĞBA:
AYŞEGÜL:
9 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta günün Birincisi Nursel Ergin'in sunumuyla belli oldu. Limonlu yaz kekini en güzel yapan gelin, çeyrek altının da sahibi oldu.
Ayşegül ise -2 puan aldı. Tadım, yorum, puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi Elif çeyrek altını da kazandı.
PUAN DURUMU
ELİF: 21
MELİKE: 12
TUĞBA: 9
AYŞEGÜL: 9
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- Gelinim Mutfakta 10 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Günün birincisi...
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