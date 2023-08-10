Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezon hazırlıkları başladı!

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.