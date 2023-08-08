"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
“"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ""Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusunun cevabı...
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusunun cevabını aratmaya başladı.
SORU:"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
A: Farenin esamesi okunmazdı
B: Köpeğini çilesi dolmazdı
C: Serçenin adı kalmazdı
D:Leyleğin çenesi dolmazdı
CEVAP: C
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