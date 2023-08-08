"Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?