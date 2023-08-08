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Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen araç sözlük tanımına göre hangisini yapmıştır?

A:Sollamak

B:Sağlamak

C:Soldan sağlamak

D:Sağdan sollamak

CEVAP:B

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