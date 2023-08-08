Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?" sorusunun cevabı...
SORU:Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?
A:0
B:1
C:2
D:7
CEVAP:B
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!
- Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!
- Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!
- 2. torba yasayla 2'si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...
- Ljubljana-Galatasaray İZLE | Olimpija Ljubljana-GS maçı şifresiz, bedava, full HD seyretme linki! 8 Ağustos Salı canlı yayın bilgileri...
- Galatasaray'ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City'nin yıldızı radara girdi!
- Yalı Çapkını'nda ayrılık silsilesi sürüyor! Göz yaşları sel olacak! O 3 isimden sonra...
- Şeker hastalığına asırlık deva! İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Tek bir bardağı...
- Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Jandarma (JSGA) alımı başvuru sonuçları açıklandı! Jandarma 770 askeri öğrenci subay ve astsubay alımı sonuçları sorgulama...
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ | AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi açıklandı!
- SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…