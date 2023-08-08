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Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Johannes Vermeer’ın İnci Küpeli Kız adlı tablosunda kaç tane küpe var?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?" sorusunun cevabı...

SORU:Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?

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B:1

C:2

D:7

CEVAP:B

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