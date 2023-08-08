"Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda kaç tane küpe var?" sorusunun cevabı...