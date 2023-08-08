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Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023
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Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 8 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 8 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi...

Gelinim Mutfakta puan durumu 2023 izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 8 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

8 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

4 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? ELENEN İSİM...

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim Elif oldu.

Cuma günü elenen isimler Gamze ve kayınvalide Nurcan Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 AĞUSTOS)

Tuğba: 20

Melike: 13

Elif: 12

Elanur: 7

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