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Müge Anlı yeni sezon ne zaman, tarih açıklandı mı? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Müge Anlı yeni sezon ne zaman, tarih açıklandı mı? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

"Müge Anlı ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı büyük bir izleyici kitlesine sahip. Bu noktada izleyiciler, Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, yeni sezon tarihi...

"Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İlk bölümü 18 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanan Müge Anlı programı 15 sezondur ekranlarda... 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapan programın yeni sezon atarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak?

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anı ile Tatlı Sert programı 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaptı. Programın yenş sezonuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da yeni sezonun ağustos sonu eylül başı olması bekleniyor.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI!

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı.

Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

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