Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu....
Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
4 AĞUSTOS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı.
4 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 1185. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidesi henüz netlşmedi. Bu hafta elenen gelin ve kaynana belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
3 AĞUSTOS 2023 PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu da henüz açıklanmadı. 3 Ağustos 2023 puan durumu ise şöyle:
Tuğba: 19
Elif: 17
Melike: 12
Elanur: 11
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: "Daha önce böyle bir şey görmedim"
- Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi! Türkiye 2023'te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte Türk ordusunun gücü...
- Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00'de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...
- Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak transfer! Orta sahanın maestrosu o olacak! İmzalar an meselesi...
- Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?
- HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Afrika sıcakları geliyor! Kavrulacağız! Kaç gün etkili olacak?
- KPSS ÖABT 2023 ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?
- Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak
- Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları