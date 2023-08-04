Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

4 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 1185. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidesi henüz netlşmedi. Bu hafta elenen gelin ve kaynana belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.