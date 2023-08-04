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Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu....

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

4 AĞUSTOS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı.

4 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 1185. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidesi henüz netlşmedi. Bu hafta elenen gelin ve kaynana belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

3 AĞUSTOS 2023 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu da henüz açıklanmadı. 3 Ağustos 2023 puan durumu ise şöyle:

Tuğba: 19

Elif: 17

Melike: 12

Elanur: 11

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