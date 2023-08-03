ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.. SORU: BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı Dünya'nın En iyi 100 Çocuk Kitabı listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir? A: Küçük Prens B: Alice Harikalar Diyarında C: Narnia Günlükleri D: Vahşi Şeyler Ülkesinde DOĞRU CEVAP: D