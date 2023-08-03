HaberlerTelevizyon Haberleri7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekolarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?
7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekolarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?
Giriş Tarihi:
03.08.2023
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 3 Ağustos Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.