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7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekolarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekolarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 3 Ağustos Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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