03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?

1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
ABONE OL
1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 3 Ağustos Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA