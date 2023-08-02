Gelinim Mutfakta 2 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
elinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 2 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 2 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu....
Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 2 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
2 AĞUSTOS GELİNİM MUTFKATA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
1 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 1 Ağustos 2023'de yayınlanan 1182. Bölümünde Elif Akçam, Tuğba Erurul, Melike Denktaş ve Elanur Şeker "İki Beden İncelten Kadınbudu Köfte" için yarıştılar!
Sezon finali sonrası ekranlara yeniden dönen Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Elif oldu.
31 TEMMUZ 2023 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
En yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Elanur oldu.
PUAN DURUMU
ELANUR: 20
ELİF: 18
TUĞBA: 11
MELİKE: 9
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- Gelinim Mutfakta 2 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
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