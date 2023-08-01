1 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu 2023! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 1 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu...