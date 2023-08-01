1 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu 2023! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 1 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 1 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu...
1 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ VE ALTINI KAZANAN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 1 Ağustos 2023'de yayınlanan 1182. Bölümünde Elif Akçam, Tuğba Erurul, Melike Denktaş ve Elanur Şeker "İki Beden İncelten Kadınbudu Köfte" için yarıştılar!
Sezon finali sonrası ekranlara yeniden dönen Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Elif oldu.
31 TEMMUZ 2023 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
En yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Elanur oldu.
PUAN DURUMU
ELANUR: 20
ELİF: 18
TUĞBA: 11
MELİKE: 9
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- 1 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu 2023! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?
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