Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 3 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...