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Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. 3 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 3 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu....

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, 3 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

3 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan hahberimizde yer alacaktır.

2 AĞUSTOS GELİNİM MUTFKATA KİM BİRİNCİ OLDU?

Her anında ayrı bir olay ve heyecanın yaşandığı yarışma programı Gelim Mutfakta'nın 2 Ağustos 2023 gün birincisi Elif oldu.

PUAN DURUMU

Elif: 18

Tuğba: 13

Melike: 18

Elanur: 8

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