Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor 2023? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını son bölüm izle!
Yalı Çapkını yeni sezon tarihi 2023! Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını sezon finaline girmişti. Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın 2. sezon tarihi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...
Yalı Çapkını için geri sayım başladı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin izleyicileri, sezon finali sonrası, "Yalı Çapkını ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabına yanıt arıyor. İşte, 2023 Yalı Çapkını yeni sezon tarihi...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde, Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve izleyiciler büyük bir merak içinde kalmıştı.
Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.
YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/36-bolum-sezon-finali
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- Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor 2023? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını son bölüm izle!
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