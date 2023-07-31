Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı?
"Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? "sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını sezon finaline girmişti. Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın 2. sezon tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, yeni sezon tarihi...
Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin izleyicileri, seon finali sonrası, "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 2023 Yalı Çapkını yeni sezon tarihi...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde, Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve izleyiciler büyük bir merak içinde kalmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.
YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
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