Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonların yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. 2008 yılından beri yayınlanan programın yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Bu noktada izleyiciler, "Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte, yayın tarihi...
"Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ATV ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz ay sezon finaline girdi. 2008 yılından beri yayınlanan programın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İzleyiciler, "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, yeni sezon tarihi...
MÜGE ANLI PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sevilen programın Ağustos ayı sonunda ya da Eylül ayının ilk haftasında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA!
Müge Anlı, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." sözleriyle duygularını dile getirdi.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren ve ailesini gözlerden uzak tutan Anlı'nın özel hayatı sıklıkla merak ediliyor.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla farklı kanallarda devam etti.
Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.
Müge Anlı'nın 2008'de boşandığı gazeteci Burhan Akdağ'dan 1 kızı var.
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- Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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