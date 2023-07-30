Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?
"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Wednesday dizinin yeni sezonu merak edildi. Addams Ailesi karikatür serisinde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanan dizinin ilk sezonuyla yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...
"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, Kasım 2022'de izleyiciyle buluşmuştu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında merak edilen detaylar...
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.
Yeni sezon fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=j_MuZmJNirw&ab_channel=Netflix
Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.
Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.
WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Wednesday Addams - JENNA ORTEGA
Enid Sinclair EMMA MYERS
Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE
Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN
Bianca Barclay - JOY SUNDAY
Ajax - GEORGIE FARMER
Eugene - MOOSA MOSTAFA
Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE
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- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?
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