30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023
ABONE OL
Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı 2023?

"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Wednesday dizinin yeni sezonu merak edildi. Addams Ailesi karikatür serisinde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanan dizinin ilk sezonuyla yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, Kasım 2022'de izleyiciyle buluşmuştu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında merak edilen detaylar...

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

Yeni sezon fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=j_MuZmJNirw&ab_channel=Netflix

Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.

Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Wednesday Addams - JENNA ORTEGA

Enid Sinclair EMMA MYERS

Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE

Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN

Bianca Barclay - JOY SUNDAY

Ajax - GEORGIE FARMER

Eugene - MOOSA MOSTAFA

Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA