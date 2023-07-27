"1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor.