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1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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1959’dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor.

SORU: 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?

A: Beşiktaş

B: Galatasaray

C: Trabzonspor

D: Fenerbahçe

Cevap: A

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