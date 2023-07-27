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Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması sezon finaline girdi. Yeni bölümler için meraklı bekleyiş sürerken, programın 6. sezon tanıtımı yayınlandı. Gelinim Mutfakta'nın asker temalı tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, yeni bölüm tarihi ve fragmanı!

Gelinim Mutfakta, 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelecek.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'de Kanal D'de…

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar.

14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.

YENİ SEZON FRAGMANI DALGA KONUSU OLDU!

Gelinim Mutfakta'nın komutan-asker temalı 6. sezon tanıtımı sosyal medyanın diline düştü.

"Bu yarışmada kimse kimseye acımayacak" diyen Ergin'in görüntülerine yorum yağdı.

"GELİNİM ASKERDE OLMUŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Gelinim askerde olmuş" ,"Gülmekten izleyemedim", "Biz şimdi ne izledik" gibi yorumlarda bulundu.

Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanını Kanal D'nin resmi internet sayfasından izleyebilirsiniz.

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