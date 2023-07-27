Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelecek.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'de Kanal D'de…