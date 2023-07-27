Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması sezon finaline girdi. Yeni bölümler için meraklı bekleyiş sürerken, programın 6. sezon tanıtımı yayınlandı. Gelinim Mutfakta'nın asker temalı tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, yeni bölüm tarihi ve fragmanı!
Gelinim Mutfakta, 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı!
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?
Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelecek.
Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'de Kanal D'de…
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar.
14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.
YENİ SEZON FRAGMANI DALGA KONUSU OLDU!
Gelinim Mutfakta'nın komutan-asker temalı 6. sezon tanıtımı sosyal medyanın diline düştü.
"Bu yarışmada kimse kimseye acımayacak" diyen Ergin'in görüntülerine yorum yağdı.
"GELİNİM ASKERDE OLMUŞ"
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Gelinim askerde olmuş" ,"Gülmekten izleyemedim", "Biz şimdi ne izledik" gibi yorumlarda bulundu.
Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanını Kanal D'nin resmi internet sayfasından izleyebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
- Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme tarihi, sorgulama ekranı!
- EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!
- YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…
- BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...
- İbn-i Sina'dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...
- THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı 2023? Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi nerede? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA 2023! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş ekranı!
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik kapısı! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...
- YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?
- Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! Uzmanları duyanlar kuyumculara akın etti!
- DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI