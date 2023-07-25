"Denizli'nin güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Denizli'nin güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?