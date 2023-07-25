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Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Denizli’nin Güney ilçesi Denizli’nin neresindedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Denizli'nin güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Denizli'nin güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Denizli'nin güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Denizli'nin güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?

A:Güneyinde
B:Güneybatısında
C:Güneydoğusunda
D:Kuzeyinde

CEVAP:D

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