Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?" sorusunun cevabı...
SORU: Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?
A: Halit Akçatepe
B: Kemal Sunal
C: Münir Özkul
D: Tarık Akan
CEVAP: B
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- Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?
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