27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?

Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
ABONE OL
Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?" sorusunun cevabı...

SORU: Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?

A: Halit Akçatepe

B: Kemal Sunal

C: Münir Özkul

D: Tarık Akan

CEVAP: B

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA