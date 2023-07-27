"Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi liseyi 11 yılda bitirmiştir?" sorusunun cevabı...