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Hangisi bokstaki sıkletlerden biridir? Kim Milyoner Olmak İster

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Hangisi bokstaki sıkletlerden biridir? Kim Milyoner Olmak İster

“Hangisi bokstaki sıkletlerden biridir?' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi bokstaki sıkletlerden biridir?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangisi bokstaki sıkletlerden biridir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU: Hangisi bokstaki sıkletlerden biridir?

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CEVAP:

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