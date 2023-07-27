27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir? Kim Milyoner Olmak İster

Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir? Kim Milyoner Olmak İster

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
ABONE OL
Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır’ın neresidir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU: Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir?

A: Güneyi

B: Batısı

C: Kuzeyi

D: Doğusu

CEVAP: C

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA