"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?" sorusunun cevabı...