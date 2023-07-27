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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD vatandaşları için hazırladığı seyahat uyarılarına göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?" sorusunun cevabı...

SORU: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmekten daha güvenlidir?

A: Belçika, Hollanda, İspanya
B: Almanya, Fransa, İtalya
C: Romanya, Ruanda, Vietnam
D: Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç

CEVAP: C

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