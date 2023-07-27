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Hangi bilgi yanlıştır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Hangi bilgi yanlıştır?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangi bilgi yanlıştır?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Hangi bilgi yanlıştır?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangi bilgi yanlıştır?" sorusunun cevabı...

SORU: Hangi bilgi yanlıştır?

A:Tüm hortumlular memelidir
B:Tüm memeliler omurgalıdır
C:Tüm omurgalılar hayvandır
D:Tüm hayvanlar omurgalıdır

CEVAP: D

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