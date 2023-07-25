Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler 'Hangisi bir deyim değildir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.