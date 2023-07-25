Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler 'Hangisi bir deyim değildir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler 'Hangisi bir deyim değildir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
SORU: Hangisi bir deyim değildir?
A- Eşekten düşmüş karpuza dönmek
B- Dut yemiş bülbüle dönmek
C- Işık görmüş tavşana dönmek
D- İğne yutmuş maymuna dönmek
CEVAP:C
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster
- Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...
- Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi
- Zalgiris Vilnius-GS MAÇ SONUCU | 25 Temmuz Salı Zalgiris-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
- Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008'den önce...
- Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...
- SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!
- SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…
- 2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- LGS 2. TERCİH EKRANI | LGS 2. tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil yerleştirmeye esas nakil işlemleri...
- 40-45 dereceye yükselecek! Meteoroloji 2 gün için uyardı! Kavurucu sıcaklar devam edecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...