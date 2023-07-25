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Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler 'Hangisi bir deyim değildir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler 'Hangisi bir deyim değildir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU: Hangisi bir deyim değildir?

A- Eşekten düşmüş karpuza dönmek
B- Dut yemiş bülbüle dönmek
C- Işık görmüş tavşana dönmek
D- İğne yutmuş maymuna dönmek

CEVAP:C

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