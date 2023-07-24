Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?
"Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Kanal D ekranlarını fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarına altın kazandıran programın yeni sezon tarihi netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün var mı? İşte yeni bölüm tarihi...
"Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta final serisinde ise birinci isim 20, ikinci ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor 2023?
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?
Gelinim Mutfakta Yeni Sezon tanıtımı yayınlandı. Kanal D'nin sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta 6. sezonu ile 31 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelecek.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar.
14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.
YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI!
Gelinim Mutfakta 6. sezon tanıtımını Kanal D'nin resmi internet sayfasından izleyebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?
- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!
- LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...
- LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
- LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!
- Yeni evleneceklere müjde! 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?
- Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023? Lise nakilleri nasıl yapılır, şartları neler? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi başvuru ekranı!
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi...
- Canan Karatay açıkladı! Meğer çayı da yapılıyormuş! Su içer gibi içeceksiniz! Osmanlı Padişahları...
- EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....
- 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Yeni maaşlar hesaplandı! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
- LGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | MEB LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? e- Okul / e- Devlet LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı!