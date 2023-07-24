Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?

"Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta final serisinde ise birinci isim 20, ikinci ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor 2023?