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Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023
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Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?

"Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Kanal D ekranlarını fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarına altın kazandıran programın yeni sezon tarihi netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün var mı? İşte yeni bölüm tarihi...

"Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta final serisinde ise birinci isim 20, ikinci ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor 2023?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta Yeni Sezon tanıtımı yayınlandı. Kanal D'nin sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta 6. sezonu ile 31 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelecek.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar.

14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.

YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI!

Gelinim Mutfakta 6. sezon tanıtımını Kanal D'nin resmi internet sayfasından izleyebilirsiniz.

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