Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?
"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Addams Ailesi karikatür serisinde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanan dizinin ilk sezonu oldukça beğenildi. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Wednesday'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, detaylar...
Wednesday dizisinin 2. sezon tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk sezonu 2022 yılında yayınlanan Netflix dizisi Wednesday, platformda yayımlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşmış ve en popüler dizilerden biri haline gelmişti. Peki, Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar...
WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Bu bilgiye göre, 2024 yazında veya sonbaharında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.
JENNA ORTEGA YAPIM KOLTUĞUNDA
The Addams Family film serisinin spin-off'u olarak tasarlanan dizinin yeni sezonunda başrol Jenna Ortega da yapımcı koltuğuna geçti. Ortega'nın yapım tarafına yükselmesi, genç aktrisin yaratıcı süreç üzerinde de daha fazla söz sahibi olabileceğini gösterdi.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide zeki ve alaycı bir kız olarak bilinen Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar ediniyor. Bir yandan ise art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor.
WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Jenna Ortega
Emma Myer
Joy Sunday
Georgie Farmer
Moosa Mostafa
Gwendoline Christie
Percy Hynes White
Hunter Doohan
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