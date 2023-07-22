Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Bu bilgiye göre, 2024 yazında veya sonbaharında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.