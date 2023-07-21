21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023
ABONE OL
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

"Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? "sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın 2. sezon tarihi merak konusu oldu. İşte, yeni sezon tarihi...

"Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını 2. sezon tarihi sorgulanıyor. Dizi, sezonu heyecanlı bir sahneyle kapatmıştı. Yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Eylül'de mi hangi tarihte başlayacak? İşte, cevabı...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonu Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI

Öte yandan ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenen Yalı Çapkını'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacağının konuşulması herkesi şaşırttı.

Bilindiği üzere Beril Pozam diziye başarılı performansıyla hayat verdiği baş karakter Suna rolüyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın ayrılacağının iddia edilmesiyle birlikte diziye kimin katılacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merak konusu haline geldi.

"Yalı Çapkını" dizisi ilk sezonunun sonuna doğru yaşanan ayrılıklarla birlikte yeni bir döneme adım atacak gibi görünüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA