Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri heyecanla yeni sezonun başlama tarihini bekliyor. Sezon finalini 23 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştiren program, birçok cinayet dosyasının aydınlatılmasına da katkı sağlamıştı. Yıllardır ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicileri arama motorlarında yeni sezon detaylarını araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler...
Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca, program 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Sevenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceğini ve yeni sezonda hangi olayları ele alacağını heyecanla bekliyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
HAZİRAN AYINDA SEZON FİNALİ YAPTI
Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.
Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim edildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle 23 bin 234 tekerlekli, 2 bin 970 akülü sandalye; toplamda 26 bin 204 sandalye dağıtıldı. 15 bin 74 öğrencimize; kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı. Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrencimize tablet gönderildi. 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kızılay işbirliği ile rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Müge Anlı ve dostları adıyla toplamda 100 adet mobil aşevi ülkemize kazandırıldı.
Sezon finali yapan Anlı duygularını, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." diyerek dile getirdi.
Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl henüz tarih belli olmasa bile sezonun ağustos sonu eylül başı olması bekleniyor.
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- Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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