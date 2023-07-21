Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca, program 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Sevenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceğini ve yeni sezonda hangi olayları ele alacağını heyecanla bekliyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

HAZİRAN AYINDA SEZON FİNALİ YAPTI

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim edildi.