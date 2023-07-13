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Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 13 Temmuz 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 13 Temmuz Perşembe günün birincisi...

13 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi henüz açıklanmadı. Çeyrek altının sahibi birazdan haberimizde yer alacaktır.

12 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasının final serisinin on üçüncü çeyrek altınını kazanan gelin Gönül oldu.

PUAN DURUMU

Gönül:17

Dudu:16

Miyase:9

Tuğba:9

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