Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 13 Temmuz Perşembe günün birincisi...