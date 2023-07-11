Gelinim Mutfakta 11 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın ikinci gününde araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının kazandığı merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte, 11 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 11 Temmuz 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
11 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
10 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Nursel Ergin dün Yüksel'e 1, Sevilay, Nuray, Gönül'e 1 puan verdi.
Gönül kayınvalidesi Yüksel'e 1, rakibi Nuray'a 5 puan verdi.
Miyase kayınvalidesi Sevilay'a 1, rakibi Nuray'a 5 puan verdi.
Dudu kayınvalidesi Nuray'a 1, rakibi Sevilay' a 5 puan verdi.
Tuğba kayınvalidesi Gönül'ü buldu ve 5 puan verdi.
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- Gelinim Mutfakta 11 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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