Gelinim Mutfakta 14 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...

Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen ismi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 14 Temmuz 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki, 14 Temmuz 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu...