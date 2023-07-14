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Gelinim Mutfakta 14 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...

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Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Gelinim Mutfakta 14 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sezon finali bilezikleri kim kazandı? İşte, 14 Temmuz 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen ismi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 14 Temmuz 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki, 14 Temmuz 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci oldu? İşte, günün birincisi ve puan durumu...

14 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının final serisinin 13. çeyrek altınını kazanan gelin Gönül oldu.

13 TEMMUZ PUAN DURUMU

Dudu: 2 - 4 - 3 - 1

Gönül: 4 - 5 - 5 - 1

Tuğba: 5 - 1 - 1 - 5

Miyase: 1 - 1 - 1 - 3

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