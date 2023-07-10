Gelinim Mutfakta 10 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 10 Temmuz Pazartesi Gelinim Mutfakta günün kazananı...