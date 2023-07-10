Gelinim Mutfakta 10 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın son gününde araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının kazandığı araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte, 10 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 10 Temmuz Pazartesi Gelinim Mutfakta günün kazananı...
10 TEMMUZ GELİNİM MUTFKATA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
7 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puan alan yarışmacı bugün belli oluyor.
Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 22 puanla Miyase oldu.
PUAN DURUMU
Miyase: 22
Dudu: 12
Gönül: 17
Tuğba: 7
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