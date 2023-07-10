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Pazar’ın birincisi “Vermem Seni Ellere” oldu

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Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Pazar’ın birincisi “Vermem Seni Ellere” oldu

Yapımını AKN Film’in, yapımcılığını Akın Topuz’un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

4.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #Aşk etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

4.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #Aşk etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

Vermem Seni Ellere 4. bölümü ile reytinglerde %3,03 izlenme oranı ve %11,54 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

Vermem Seni Ellere 4. bölüm izle VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM İZLE
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