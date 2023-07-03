Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca en iyilerle yarışıyor
atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca, canlandırdığı Cezayir Türk karakteriyle Seul Drama Ödülleri kapsamında En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday olarak gösterildi.
Seul Uluslararası Drama Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi drama dizilerini ve en iyi drama ödüllerini seçiyor. 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşecek olan ödül töreni kapsamında, ödül sahipleri 21 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak.
Adayların belirlenmesi için 44 farklı ülkeden 344 farklı proje katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda "The Father" adıyla dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edilen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi.
En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oktay Kaynarca'yla beraber yarışacak olan diğer oyuncular, 55. Primetime Emmy Ödülleri kapsamında En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazanan Michael Chiklis, Fransız oyuncu Eric Cantona, Navid Mohammadzadeh, Spyros Papadopoulos ve Wei Fan olarak açıklandı.
SEUL ULUSLARARASI DRAMA ÖDÜLLERİ
2006 yılından itibaren global olarak dünyanın ilk drama ödüllerini verme görevini üstlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri, drama sektörünü geliştirmek ve dünyanın dört bir yanında bulunan insanları drama aracılığıyla bir araya getirmeyi vizyon ediniyor. Seul Uluslararası Drama Ödülleri Organizasyon Komitesinin Başkanı Eui-Chul Kim önderliğinde düzenlenen yarışma, 21 Eylül 2023 tarihinde KBS2TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
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