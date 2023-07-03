Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca en iyilerle yarışıyor

Seul Uluslararası Drama Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi drama dizilerini ve en iyi drama ödüllerini seçiyor. 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşecek olan ödül töreni kapsamında, ödül sahipleri 21 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak.