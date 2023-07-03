Bugün Gelinim Mutfakta var mı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Temmuz Kanal D yayın akışı!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramı nedeniyle çekimlerine ara veren programın nyeni bölümü hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün var mı?, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte, 3 Temmuz Pazartesi Gelinim Mutfakta günün puan durumu!
Gelinim Mutfakta yeni bölüm izle hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramı nedeniyle ekranlara ara veren programın yeni bölümü merak edilmeye başladı. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün var mı?, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta yeni bölüm hakkında tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA 3 TEMMUZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI?
Kurban Bayramı nedeniyle ara veren programın yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
3 Temmuz 2023 TV Yayın Akışı
06:15. Canlı Yabancı Damat.
07:45. Tekrar. Afili Aşk.
09:15. Yaprak Dökümü
11:00. Canlı Yeni Bölüm. Magazin D Yaz. ...
12:00. Canlı Yeni Bölüm. Kanal D Haber Gün Arası
13:00. Yeni Bölüm. Gelinim Mutfakta.
16:30. Tekrar. Aşk-ı Memnu.
18:40. Canlı Kanal D Ana Haber.
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