4 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın son gününde araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altınları kim aldı? İşte, 4 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu...
4 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 4 Temmuz Salı Gelinim Mutfakta günün birincisi...
4 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
3 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Miyase:3
Tuğba:3
Dudu:5
Gönül :1
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- 4 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
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