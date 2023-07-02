Vermem Seni Ellere'de bu sefer Mehmet'in başı büyük belada! Zeliş'in gözüne girmişken...
ATV’nin sevilen dizisi “Vermem Seni Ellere”, bu akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Mehmet kendisinden bekleneni fazlasıyla yerine getirmiş, Zeliş’in de gözüne girmişken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşacak. İşte Vermem Senin Ellere'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
"Vermem Seni Ellere"nin yeni bölümünün konusu kısaca şöyle; Mehmet, Zeliş'in derdini çözmüş, borcunu ödemiştir. Mehmet, Zeliş'in güvenini kazanacağını zannederken tersi olur.
Zeliş, onu kesinlikle köyde istememektedir. Zeliş, göz göre göre aşktan kaçmaktadır. Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur.
Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Beklediği fırsat, ayağına gelir. Mıstık'ın kirvesi olacaktır.
TAM GÖZÜNE GİRMİŞKEN...
Mehmet için işler yoluna girmeye başlamıştır. Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in peşini bırakmaz.
Mehmet, kendini Taşkıranlılara kabul ettirmeye yemin etmiştir, bu uğurda gerekirse yatırımcıyı bile gözü görmeyecektir. Tam her şey yoluna girmişken; Mehmet kendisinden bekleneni, fazlasıyla yerine getirmiş, Zeliş'in de gözüne girmişken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.
Bu sefer başı, her zamankinden çok daha büyük bir beladadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina tarifi asırlar önce vermiş! Yorgunluğu vücuttan anında def ediyor! Öyle bir dermanı var ki...
- Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? 1 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
- Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
- Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...