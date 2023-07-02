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Vermem Seni Ellere'de bu sefer Mehmet'in başı büyük belada! Zeliş'in gözüne girmişken...

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Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Vermem Seni Ellere’de bu sefer Mehmet’in başı büyük belada! Zeliş’in gözüne girmişken...

ATV’nin sevilen dizisi “Vermem Seni Ellere”, bu akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Mehmet kendisinden bekleneni fazlasıyla yerine getirmiş, Zeliş’in de gözüne girmişken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşacak. İşte Vermem Senin Ellere'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...

"Vermem Seni Ellere"nin yeni bölümünün konusu kısaca şöyle; Mehmet, Zeliş'in derdini çözmüş, borcunu ödemiştir. Mehmet, Zeliş'in güvenini kazanacağını zannederken tersi olur.

Zeliş, onu kesinlikle köyde istememektedir. Zeliş, göz göre göre aşktan kaçmaktadır. Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur.

Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Beklediği fırsat, ayağına gelir. Mıstık'ın kirvesi olacaktır.



TAM GÖZÜNE GİRMİŞKEN...
Mehmet için işler yoluna girmeye başlamıştır. Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in peşini bırakmaz.

Mehmet, kendini Taşkıranlılara kabul ettirmeye yemin etmiştir, bu uğurda gerekirse yatırımcıyı bile gözü görmeyecektir. Tam her şey yoluna girmişken; Mehmet kendisinden bekleneni, fazlasıyla yerine getirmiş, Zeliş'in de gözüne girmişken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.

Bu sefer başı, her zamankinden çok daha büyük bir beladadır.

Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM İZLE
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