Vermem Seni Ellere’de bu sefer Mehmet’in başı büyük belada! Zeliş’in gözüne girmişken...

Mehmet, kendini Taşkıranlılara kabul ettirmeye yemin etmiştir, bu uğurda gerekirse yatırımcıyı bile gözü görmeyecektir. Tam her şey yoluna girmişken; Mehmet kendisinden bekleneni, fazlasıyla yerine getirmiş, Zeliş'in de gözüne girmişken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.