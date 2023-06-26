Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Wednesday dizinin yeni sezonu merak edildi. Addams Ailesi karikatür serisinde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanan dizinin ilk sezonuyla yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlgiyle takip edilen dizilerden Wednesday'in 2. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?
Wednesday dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Netflix tarafından Wednesday 2. sezonuna hakkında yeni bir fragman da yayınladı.
Dünyaca ünlü online dizi-film izleme platformunun yayımladığı duyuru videosuyla beraber Wednesday'in ikinci sezon onayının alındığı duyuruldu. Dizinin 2. sezonunun yayın tarihi ise henüz netleşmedi.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide zeki ve alaycı bir kız olarak bilinen Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar ediniyor. Bir yandan ise art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor.
WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Emma Myer
Joy Sunday
Georgie Farmer
Moosa Mostafa
Gwendoline Christie
Percy Hynes White
Hunter Doohan
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