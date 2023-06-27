GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı sezon finali, son bölüm kesintisiz tek parça izle!
Gönül Dağı sezon finali izle ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 24 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan dizi 103. Bölümü ile sezon finali yaptı. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar, Gönül Dağı 103. bölüm sezon finali izle araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Gönül Dağı sezon finali izleme linki!
Gönül Dağı 103. bölüm tek parça full izle! Gönül Dağı'nın yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin bir arada olduğu dizi, bir süreliğine ekranlara veda ediyor. İzleyiciler, Gönül Dağı son bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Gönül Dağı 103. bölüm sezon finali!
GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE!
Dizinin 24 Haziran 2023 tarihli bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi/gonul-dagi-103-bolum-sezon-finali-13757888
GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM ÖZETİ
Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir.
Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır?
Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?
Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir?
Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır?
Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?
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