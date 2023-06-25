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Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...

24 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 24 Haziran Cumartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

24 Haziran Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 24 Haziran Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...

24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dünün reytingleri ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

23 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

23 Haziran Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada ATV'de izleyici ile buluşan "Ateş Kuşları", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kısmet" yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Ateş Kuşları", 3. sırada ise "Kısmet" yer aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

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