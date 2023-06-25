Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...
24 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 24 Haziran Cumartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
24 Haziran Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 24 Haziran Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dünün reytingleri ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
23 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
23 Haziran Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada ATV'de izleyici ile buluşan "Ateş Kuşları", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kısmet" yer aldı.
AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Ateş Kuşları", 3. sırada ise "Kısmet" yer aldı.
AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.
20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...
- Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 97. GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! Ödül ne kadar olacak?
- LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin Kurban Bayramı Arefe duası! Arife günü çekilecek tesbihler-zikirler neler?
- Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
- YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Aile Destek Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?
- Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?
- 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...