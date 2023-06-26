Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? 26 Haziran Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı
"Gelinim Mutfakta neden yok?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yayın akışında yer almayan program, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, "Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?" İşte, detaylar...
"Gelinim Mutfakta bugün neden yayınlanmadı?" sorusu arama motorlarında sorgulamaya başladı. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara gelen programın yayın akışında yer almaması izleyicileri merak ettirdi. Peki, Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? İşte 26 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK?
Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü 26 Haziran 2023 tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. 26 Haziran ile 30 Haziran haftasında ekrana gelmesi gereken Gelinim Mutfakta, bayram nedeniyle bir hafta boyunca yayından kaldırılmıştır.
(24 HAZİRAN) GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu. Hafta toplamında yüksek puanları alıp 7 altın bileziği kazanan gelin "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz hafta 7 altın bileziği kazanan yarışmacı Miyase olmuştu.
Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelinler ise "Suzan ve Gamze" oldu. Sezon finali öncesinde adını finale yazdıran ilk gelin Tuğba, ikinci gelin ise Miyase oldu.
26 HAZİRAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00O Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gülizar
15:15 Bak Yeşil Yeşil
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Sonsuza Dek Nedime
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- Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? 26 Haziran Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı
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