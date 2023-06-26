Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? 26 Haziran Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı

(24 HAZİRAN) GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu. Hafta toplamında yüksek puanları alıp 7 altın bileziği kazanan gelin "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz hafta 7 altın bileziği kazanan yarışmacı Miyase olmuştu.

Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelinler ise "Suzan ve Gamze" oldu. Sezon finali öncesinde adını finale yazdıran ilk gelin Tuğba, ikinci gelin ise Miyase oldu.