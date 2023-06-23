Ateş Kuşları 21. bölüm sezon finali CANLI İZLE! 23 Haziran Ateş Kuşları son bölüm tek parça izle!

BARBAROS, BABASININ ÇATAL OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE ÖĞRENİYOR!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?