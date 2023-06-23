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Ateş Kuşları 21. bölüm sezon finali CANLI İZLE! 23 Haziran Ateş Kuşları son bölüm tek parça izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Ateş Kuşları 21. bölüm sezon finali CANLI İZLE! 23 Haziran Ateş Kuşları son bölüm tek parça izle!

Ateş Kuşları 21. yeni bölüm canlı izle ekranı, dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları bugün yayınlanan bölümle birlikte sezon finaline girecek. Cuma günleri ekranlara gelen dizinin yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte Ateş Kuşları 21. bölüm tek parça, kesintisiz canlı yayın ekranı!

ATV Ateş Kuşları 21. bölüm canlı izle! Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları sezon finaline giriyor... Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 21. bölümü ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Dizinin takipçileri, Ateş Kuşları 21. bölüm canlı yayın ekranını sorguluyor. İşte dizinin yeni bölümü hakkında detaylar...

ATEŞ KUŞLARI 21.BÖLÜM İZLE

ATEŞ KUŞLARI 21. BÖLÜM KONUSU

KARA, İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNÜYOR!

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!

ATEŞ KUŞLARI, HANGİ BEDELİ ÖDEYECEK?

Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNÜ!

Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!

BARBAROS, BABASININ ÇATAL OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE ÖĞRENİYOR!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?

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